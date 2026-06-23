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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen - Unbekannte heben anschließend 1.000 Euro ab

Lindhorst (ots)

(Thi) Am Montag, 22.06.2026, ist es in einem Einzelhandelsgeschäft in der Gewerbestraße 3 in Lindhorst zu einem Diebstahl einer Geldbörse gekommen. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen 12:00 Uhr und 12:05 Uhr die Geldbörse einer 64-jährigen Geschädigten. Die Geldbörse befand sich in einer Tasche, die in einem Einkaufswagen abgelegt war.

In der Geldbörse befanden sich unter anderem eine Debitkarte (Girocard) sowie persönliche Dokumente. Kurze Zeit nach dem Diebstahl kam es zu mehreren Bargeldabhebungen mit der entwendeten Bankkarte. Die Sperrung der Karte über das KUNO-System wurde veranlasst.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls und des anschließenden Missbrauchs der Bankkarte aufgenommen.

Wer am Montagmittag verdächtige Personen im Bereich des Geschäfts in der Gewerbestraße beobachtet hat oder Hinweise zu dem Diebstahl beziehungsweise den anschließenden Bargeldabhebungen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lindhorst in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Lindhorst unter der Telefonnummer 05725 708340 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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