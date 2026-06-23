Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Geräteschuppen auf Schulgelände - Laubsauger entwendet

Nienburg (ots)

(Thi) Zwischen Freitag, dem 19.06.2026, 13:00 Uhr, und Montag, dem 22.06.2026, 06:00 Uhr, ist es auf dem Gelände einer Schule am Nordertorstriftweg 22 in Nienburg zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Geräteschuppen auf dem Schulgelände. Hierzu wurde das Vorhängeschloss des Schuppens durchtrennt. Aus dem Gebäude entwendeten die Täter einen Laubsauger im Wert von etwa 2.500 Euro.

Darüber hinaus wurden Beschädigungen an einem benachbarten Garagentor festgestellt. Offenbar versuchten die Täter auch dort einzudringen. Das Tor hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand und konnte nicht geöffnet werden.

Die Polizei führte eine Spurensicherung am Tatort durch und stellte das durchtrennte Vorhängeschloss als Beweismittel sicher. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls dauern an.

Wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schulgeländes am Nordertorstriftweg beobachtet hat oder sonstige Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nienburg zu melden. Insbesondere Wahrnehmungen zu Personen, die Werkzeuge oder größere Gartengeräte transportiert haben, könnten für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021/92120 entgegen.

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