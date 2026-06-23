Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Obernkirchen - Polizei sucht Fahrer einer rosafarbenen BMW-Limousine

Obernkirchen (ots)

(Thi) In der Nacht zu Montag, dem 22.06.2026, kam es im Bereich Jägerweg/Weheweg in Obernkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bückeburg bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 00:30 Uhr den Jägerweg und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerseite des geparkten Fahrzeugs erheblich beschädigt.

Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein Zeuge gab an, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug vermutlich um eine rosafarbene BMW-Limousine gehandelt habe. Weitere Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer liegen derzeit nicht vor.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Bückeburg sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der beschriebenen rosafarbenen BMW-Limousine machen können. Insbesondere Hinweise zum Kennzeichen, zur Fahrtrichtung oder zu möglichen Beschädigungen am verursachenden Fahrzeug könnten für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bückeburg unter der Telefonnummer 05722 28940 entgegen.

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