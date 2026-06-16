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Mittelhessen: Gießen: Festnahmen nach Einbruch in Kirchengemeinde - U-Haft

Giessen (ots)

Am Sonntag (14.6.) nahm die Polizei nach Hinweis eines Zeugen vier Personen fest, die zuvor in die Räume einer Kirchengemeinde in der Talstraße eingebrochen waren. Drei der vier Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Der aufmerksame Zeuge nahm gegen 4.10 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Bereich der Gemeinde wahr und informierte umgebend die Polizei. Vier Einbrecher flüchteten in der Zwischenzeit aus dem Gebäude. Sofort entsandte Streifen fahndeten nach den Flüchtigen und nahmen alle vier Personen noch im Nahbereich fest. Es handelt sich drei Jugendliche (ein 16-Jähriger und zwei 17-Jährige) und einen Erwachsenen (im Alter von 19 Jahren). Sie mussten mit zur Dienststelle.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten Ermittler der Kriminalpolizei die Festgenommenen einem Haftrichter am Amtsgericht Gießen vor. Der 16-Jährige wurde mangels vorliegender Haftgründe entlassen. Gegen den 19-Jährigen und die beiden 17-Jährigen erließ er einen Untersuchungshaftbefehl. Die dringend Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Ob sie möglicherweise für weitere Einbrüche verantwortlich sind, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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