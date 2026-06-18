Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606080

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein ---

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch, 17. Juni 2026, gegen 11.30 Uhr beim Verlassen des Kreisverkehrs Berliner Ring/ Ingeborg-Friebe-Platz/ Opladener Straße eine Fahrradfahrerin touchiert. Die Fahrradfahrerin befand sich auf dem Zebrastreifen im Bereich des Berliner Rings auf Höhe der Hausnummer 12, als sie von einem grauen Mazda mit Leverkusener Städtekennung angefahren wurde. Die Frau wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer verließ den Unfallort, ohne sich um die Fahrradfahrerin zu kümmern und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Der Fahrer des grauen Mazda kann wie folgt beschrieben werden: - circa 60 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - trug eine Brille - trug ein hellblaues Polohemd - trug eine Jeans - mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Auf dem Beifahrersitz befand sich Zeugenangaben zufolge eine etwa 60-jährige Frau, die ein buntes Oberteil trug und ihre grauen Haare zu einem Zopf gebunden hatte.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell