Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606077

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Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Mittwoch, 10. Juni 2026, bis Montag, 15. Juni 2026, wurde auf der Wilhelm-Leuschner-Straße in Monheim am Rhein ein roter Toyota Yaris beschädigt. Die Fahrerin des Autos parkte am Mittwoch gegen 11:30 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 2. Als sie am Montag gegen 10:30 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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