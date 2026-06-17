Polizei Mettmann

POL-ME: 92-Jährige von falschen Handwerkern bestohlen - 2606074

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Mettmann (ots)

Am Dienstag, 16. Mai 2026, stahlen zwei falsche Handwerker aus der Wohnung einer 92-Jährigen in Mettmann Schmuck und Bargeld. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 10:45 Uhr klopfte es an der Wohnungstür der 92-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Haydnstraße in Höhe der Bachstraße. Zwei Männer gaben vor, dass sie Handwerker seien und die Wasserleitungen überprüfen müssten und betraten die Wohnung. Einer der Täter lenkte die Seniorin ab, während der andere Schmuck und Bargeld entwendete. Danach verließen sie das Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung. Als der Mettmannerin der Diebstahl auffiel, alarmierte sie richtigerweise die Polizei.

Die Seniorin beschreibt die beiden Täter folgendermaßen:

- einer hatte einen Vollbart - trugen dunkle Arbeitskleidung

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges an der Haydnstraße in Höhe der Bachstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter 02104 982-6250 entgegen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und möchte den Fall erneut zum Anlass nehmen, um vor der Masche zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis. Doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Verwandten, Freundinnen oder Freunden oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

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