Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte zünden Mülleimer an - 2606072

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Monheim am Rhein (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben in Monheim am Rhein am Dienstagabend, 16. Juni 2026, einen Mülleimer in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeuginnen oder Zeuginnen.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 21:40 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge Feuerwehr und Polizei, weil ein Mülleimer auf einem Spielplatz hinter dem Mehrfamilienhaus an der Anne-Frank-Straße auf Höhe der Hausnummer 21 brannte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass ein Übergreifen der Flammen verhindert werden konnte. Möglicherweise könnten mehrere dunkel gekleidete Jugendliche im Zusammenhang mit der Brandlegung stehen.

Die Polizei sucht nach Zeuginnen oder Zeugen: Wer hat zur Tatzeit im Bereich des Spielplatzes ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu möglichen Täterinnen oder Tätern geben? Die Wache in Monheim am Rhein ist unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

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