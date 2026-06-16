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Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2606067

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2606067
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Hilden / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

   --- Hilden ---

In der Zeit von Sonntag, 14. Juni 2026, gegen 17 Uhr, bis Montag, 15. Juni 2026, gegen 9 Uhr, versuchten noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Vereinsheim an der Siemensstraße in Hilden einzubrechen. Sie beabsichtigten, sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu verschaffen, gelangten aber nicht hinein.

In der Nacht auf Dienstag, 16. Juni 2026, sind vier noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 3:40 Uhr in einen Tabakladen an der Mittelstraße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und lösten dabei einen Alarm aus. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung und dem Einsatz eines Diensthundes, konnte die Polizei keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

   --- Monheim am Rhein ---

In der Nacht auf Montag, 15. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 22:30 und 9:30 Uhr in eine Pizzeria an der Niederstraße in Höhe der Brombeerhecke in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde eine geringe Summe Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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