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POL-ME: Rennradfahrer schwer verletzt - 2606069

POL-ME: Rennradfahrer schwer verletzt - 2606069
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Heiligenhaus (ots)

In Heiligenhaus ist am Dienstag (16. Juni 2026) ein 58 Jahre alter Rennradfahrer aus Essen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen fuhr der Essener gegen 12 Uhr über die Ruhrstraße. Hierbei fuhr er so schnell, dass er eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über sein Rad verlor und in den Gegenverkehr geriet. Hier stieß er mit einem ihm entgegenkommenden Mercedes Sprinter zusammen und stürzte zu Boden.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Essener zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 52-jährige Mercedesfahrer blieb unverletzt.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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