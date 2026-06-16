Polizei Mettmann

POL-ME: Dacia Duster gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2606066

Bild-Infos

Download

Erkrath (ots)

In der Zeit von Samstag, 13. Juni 2026, bis Montag, 15. Juni 2026, wurde in Erkrath ein Dacia Duster entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Samstag stellte eine 49-jährige Erkratherin gegen 15:15 Uhr ihren grauen Dacia Duster in einer offenen Garage an der Schliemannstraße ab. Als sie am Montag gegen 7:40 Uhr zurückkam, stellte sie den Diebstahl des Fahrzeugs fest und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben den zwei Jahre alten Dacia mit Mettmanner Kennzeichen (ME) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Schliemannstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell