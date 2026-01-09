Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Festnahmen am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf

Görlitz, BAB4, Nürnberg, Zirndorf, Ingolstadt, Kleve (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf einen tadschikischen und einen rumänischen Staatsangehörigen festgenommen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen beide Männer in Deutschland ausgestellte Haftbefehle vorlagen.

Der am Donnerstagabend gegen 19 Uhr kontrollierte Tadschike wurde von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth aufgrund einer Verurteilung wegen Körperverletzung gesucht. Zudem bestanden drei weitere Suchvermerke. Auch die Behörden in Ingolstadt und Zirndorf hatten nach dem Mann gefahndet und suchten nach seiner aktuellen Anschrift. Nach Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 1.335 Euro und Feststellung der Anschrift konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

Der am heutigen Morgen gegen 7 Uhr kontrollierte Rumäne wurde von der Staatsanwaltschaft Kleve-Moers gesucht. Er war aufgrund eines Diebstahlsdelikts verurteilt worden. Die deutlich höhere Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro konnte er selbst nicht begleichen. Der Betrag wurde schließlich durch seinen in Deutschland ansässigen Arbeitgeber bezahlt, so dass der Mann seine Einreise zur Arbeitsstelle fortsetzen konnte.

