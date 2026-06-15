Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606062

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Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Freitagvormittag, 12. Juni 2026, wurde an der Straße "In den Weiden" ein am Fahrbahnrand geparkter gelber VW Golf beschädigt. Um 7:45 Uhr wurde der erst ein Jahr alte Golf in Höhe des dortigen Autohauses abgestellt. Gegen 11:15 Uhr kehrte der Fahrer zu seinem Auto zurück und stellte einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Kotflügel fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Am Samstag, 13. Juni 2026, wurde auf dem Parkplatz eines Discounters an der Richrather Straße in Hilden ein grauer Mitsubishi Space Star beschädigt. Die Fahrerin des Autos parkte gegen 13:15 Uhr auf dem Parkplatz. Als sie gegen 14:15 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden am Heck fest. Eine unbekannte Zeugin beobachtete, wie eine ältere Fahrerin in einem blauen Skoda den Unfall verursachte und sich entfernte, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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