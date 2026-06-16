Polizei Mettmann

POL-ME: 72-jähriger Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2606065

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Hilden (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 16. Juni 2026, stürzte in Hilden ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 2 Uhr befuhr der Mann mit seinem Pedelec den Gehweg des Erikawegs. In Höhe der Hausnummer 9 verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte.

Der Senior wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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