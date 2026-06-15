Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2606063

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

In der Nacht auf Freitag, 12. Juni 2026, entwendeten noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 22:15 und 7:30 Uhr die Kabel von drei Ladestationen an einer Tankstelle an der Wilhelmstraße in Wülfrath.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Nacht auf Freitag, 12. Juni 2026, entwendeten mindestens zwei unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 0:20 Uhr die Kabel von zwei Ladestationen an einer Tankstelle an der Bahnstraße in Ratingen. Die Personen waren zuvor aus einem SUV - mutmaßlich von Mercedes - gestiegen und von Überwachungskameras gefilmt worden.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In der Zeit von Donnerstag, 11. Juni 2026, gegen 15 Uhr, bis Freitag, 12. Juni 2026, gegen 6:20 Uhr, entwendeten noch unbekannte Täterinnen oder Täter die Kabel von einer Ladestation an der Goethestraße in Höhe der Hausnummer 20 in Mettmann.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Nacht auf Freitag, 12. Juni 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 22 und 10 Uhr in ein Café an der Kreuzstraße in Erkrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und entwendeten die Geldkassetten von zwei Spielautomaten sowie Bargeld aus der Kasse.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Montag, 15. Juni 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 2 Uhr in einen Lotto-Kiosk in einem Vollsortimenter an der Rheindorfer Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und lösten dabei einen Alarm aus. Einsatzkräfte der Polizei waren schnell vor Ort, konnten aber leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Nacht auf Samstag, 13. Juni 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 22 und 10 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Prenzlauer Straße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und entwendeten die externe Festplatte einer Spielekonsole.

In der Nacht auf Samstag, 13. Juni 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 1:15 Uhr in ein Gymnasium am Berliner Ring in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu einem Lehrerzimmer und durchsuchten den Raum. Einsatzkräfte der Polizei waren schnell vor Ort, konnten aber leider trotz des Einsatzes eines Diensthundes keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Samstag, 13. Juni 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 12:30 und 15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Bleer Straße in Höhe der Alfred-Nobel-Straße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Es wurde nichts entwendet.

In der Zeit von Samstag, 13. Juni 2026, gegen 14:30 Uhr, bis Sonntag, 14. Juni 2026, gegen 21:15 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wilhelm-Leuschner-Straße in Monheim am Rhein-Baumberg eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde unter anderem ein Laptop, ein Kaffeevollautomat und eine Heißluftfritteuse gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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