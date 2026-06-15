Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Autodieb nach Verfolgungsfahrt - 2606061

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Mettmann / Köln / Langenfeld (ots)

Nachdem ein 52-jähriger Solinger bei einer Verkehrskontrolle der Polizei in der Nacht auf Sonntag, 14. Juni 2026, in Köln geflohen war, stellten Polizistinnen und Polizisten ihn im Rahmen einer Verfolgungsfahrt in Langenfeld. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Auto wenige Tage zuvor in Mettmann gestohlen worden war (wir berichteten unter der ots-Nummer 2606037 mit folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6291588). Die Einsatzkräfte leiteten gleich mehrere Verfahren gegen den Tatverdächtigen ein und nahmen den Deutsch-Polen fest.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2 Uhr hatten zivile Einsatzkräfte der Polizei in Köln die Absicht, einen Ford Kuga im Stadtteil Mülheim zu kontrollieren. Der Fahrer rammte jedoch den Einsatzwagen und floh zunächst unerkannt. Die Polizistinnen und Polizisten verfolgten den Ford, der mit hoher Geschwindigkeit und unter Missachtung mehrerer roter Ampeln über die Autobahn bis nach Langenfeld floh. Hinzugezogene Einsatzkräfte konnten das Auto schließlich auf der Grünewaldstraße in Langenfeld antreffen. Sie stellten den mittlerweile zu Fuß flüchtigen Fahrer, einen 52-jährigen Deutsch-Polen sowie seine 45-jährige Beifahrerin.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Ford Kuga in der Nacht auf den 9. Juni 2026 in Mettmann gestohlen worden war. Die an dem Ford angebrachten Kennzeichen waren bereits im Jahr 2017 in Dortmund gestohlen worden. Weitere Kölner Kennzeichen, die im Fahrzeug aufgefunden wurden, wiesen gefälschte Plaketten auf.

Die Polizistinnen und Polizisten stellten die Beweise sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den kriminalpolizeilich bereits erheblich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen ein.

Sie nahmen den unter Drogeneinfluss stehenden 52-Jährigen fest, der zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte des Weiteren ein Päckchen mit einer geringen Menge mutmaßlicher Drogen, die der Tatverdächtige zu Beginn seiner Flucht noch in Köln aus dem fahrenden Auto geworfen hatte, sichergestellt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal wird der Tatverdächtige heute einem Haftrichter vorgeführt.

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