Polizei Mettmann

POL-ME: 62-jähriger verunfallt schwer bei Alleinunfall - 2606059

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Mettmann (ots)

Am Samstagvormittag, 13. Juni 2026, verunfallte ein mutmaßlich alkoholisierter 62-Jähriger mit seinem Opel Astra in Mettmann. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 9:50 Uhr befuhr ein 62-Jähriger in seinem Opel Astra die Talstraße aus Richtung Innenstadt kommend. Vermutlich aufgrund eines vorangegangenen Alkoholkonsums verlor er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und kam links von der Fahrbahn ab.

Der Opel Astra prallte zunächst seitlich gegen eine Steinmauer und anschließend frontal gegen eine Laterne. Stark verunfallt blieb das Auto auf der Beifahrerseite liegen.

Zufällig anwesende Anwohner und Passanten versorgten den schwer verletzten 62-Jährigen erstmedizinisch. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Fahrer aus dem Auto und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Zur weiteren Beweisführung ordneten die Polizistinnen und Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein des 62-Jährigen sicher. Dieser muss sich jetzt einem Ermittlungsverfahren stellen.

Der nicht mehr fahrbereite Opel Astra wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 25.000 Euro.

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