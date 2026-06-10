Polizei Mettmann

POL-ME: Ford Kuga gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2606037

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 9. Juni 2026, wurde in Mettmann-Metzkausen ein grauer Ford Kuga entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Montag parkte gegen 22 Uhr eine 59-jährige Mettmannerin ihren grauen Ford Kuga auf einem Stellplatz an der Straße "Am Hügel" ab. Am nächsten Morgen stellte sie gegen 7 Uhr den Diebstahl des Fahrzeugs fest und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben den neun Jahre alten Ford mit Düsseldorfer Kennzeichen (D) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Straße "Am Hügel" etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter 02104 982-6250 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell