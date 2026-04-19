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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in leerstehendes Haus

Lippe (ots)

(sb) Eine unbekannte Anzahl Täter drang in der Zeit zwischen dem 16. und dem 17.04.26 in ein Haus in der Heldmannstraße in Bad Salzuflen ein, welches zurzeit renoviert wird. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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