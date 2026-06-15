Polizei Mettmann

POL-ME: 38-Jähriger ausgeraubt: Polizei bittet um Hinweise - 2606058

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Erkrath (ots)

In Erkrath entwendeten in der Nacht auf Montag, 15. Juli 2025, zwei noch unbekannte Täter einem 38-Jährigen das Portmonee. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 4:50 Uhr war der 38-jährige Erkrather zu Fuß auf der Bahnstraße in Richtung Kirchstraße unterwegs. In Höhe der Kreuzstraße wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen und unvermittelt umarmt. In einer darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung, an der auch ein zweiter Täter beteiligt war und bei der der 38-Jährige leicht verletzt wurde, stahlen die Männer dem Erkrather sein Portmonee. Danach flüchteten die Unbekannten in Richtung Kreuzstraße.

Die kurz darauf alarmierte Polizei konnte die Täter trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen. Die Männer werden folgendermaßen beschrieben:

1. Täter:

- zwischen 20 und 25 Jahre alt - ungefähr 1,75 Meter groß - schulterlange, braune Haaren - südländisches Erscheinungsbild - sprach akzentfrei Deutsch - trug einen dunklen Hoodie, blaue Jeans und schwarze Schuhe

2. Täter:

- zwischen 20 und 25 Jahre alt

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat in der Nacht auf Montag etwas Verdächtiges an der Bahnstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter 02104 9480-6450 entgegen.

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