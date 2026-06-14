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POL-ME: Toyota RAV4 gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2606056

POL-ME: Toyota RAV4 gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2606056
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Hilden (ots)

In der Nacht auf Samstag, 13. Juni 2026, wurde in Hilden ein Toyota RAV4 entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Freitagabend parkte gegen 21:30 Uhr ein 28-jähriger Hildener seinen schwarzen Toyota RAV4 am Straßenrand an der Richard-Wagner-Straße in Höhe der Hausnummer 5. Als er am nächsten Morgen gegen 8:30 Uhr zurückkam, stellte er den Diebstahl des Fahrzeugs fest und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben den erst wenige Monate alten Toyota mit Kölner Kennzeichen (K) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Richard-Wagner-Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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