Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Handwerker bestehlen 93-Jährige - 2606057

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Haan-Gruiten (ots)

Am Samstagmittag, 13. Juni 2026, stahlen in Haan-Gruiten falsche Handwerker aus der Wohnung einer 93-Jährigen Bargeld. Die Polizei möchte den Vorfall zum Anlass nehmen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer 93-Jährigen. Zwei Männer gaben sich als Handwerker aus und täuschten vor, die Heizung in der Wohnung des Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Marktweg" überprüfen zu müssen. Die Männer begaben sich in unterschiedliche Wohnräume und verließen diese nach wenigen Minuten bereits.

Erst im Anschluss stellte die Seniorin den Diebstahl einer geringen Bargeldsumme aus ihrem Portemonnaie fest. Sie alarmierte folgerichtig die Polizei und erstattete Anzeige.

Die falschen Handwerker können lediglich mit einer Körpergröße von circa 1,80 Meter und von athletischer Statur beschrieben werden. Sie hatten beide kurze dunkle Haare.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Männer zur Tatzeit in der Nähe der Wohnanschrift beobachtet und kann sonstige Angaben zu ihrer Identität oder zu ihrem Verbleib tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

Zugleich warnt die Polizei eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät:

Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis. Doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Verwandten, Freundinnen oder Freunden oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

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