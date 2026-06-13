POL-ME: Fiat Ducato gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2606054
Mettmann (ots)
In der Zeit von Dienstag, 9. Juni 2026, bis Freitag, 12. Juni 2026, wurde in Mettmann-Metzkausen ein grauer Fiat Ducato entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Am Dienstag parkte gegen 16:30 Uhr ein 36-jähriger Mettmanner seinen grauen Fiat Ducato auf einem Parkplatz an der Hasseler Straße in Höhe der Hausnummer 99. Als er am Freitag gegen 23 Uhr zurückkam, stellte er den Diebstahl des Fahrzeugs fest und alarmierte die Polizei.
Die Einsatzkräfte schrieben den 14 Jahre alten Fiat mit Mettmanner Kennzeichen (ME) zur internationalen Fahndung aus.
Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:
Wer hat zur Tatzeit an der Hasseler Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter 02104 982-6250 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
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