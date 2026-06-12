Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606053

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Hilden / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Donnerstag, 11. Juni 2026, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Walder Straße in Hilden ein grauer Audi A1 beschädigt. Die Fahrerin des Autos parkte gegen 19:30 Uhr auf dem Parkplatz. Als sie gegen 20 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Front fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Mittwoch, 10. Juni 2026, bis Donnerstag, 11. Juni 2026, wurde auf der Charlottenburger Straße in Monheim am Rhein ein grauer Ford Fiesta beschädigt. Der Fahrer des Autos parkte am Mittwoch gegen 16:30 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 22. Als er am Donnerstag gegen 13:30 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Front fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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