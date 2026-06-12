Polizei Mettmann

POL-ME: Bei Einbruch entwendetes Auto konnte in Köln geortet und sichergestellt werden - 2606050

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Langenfeld (ots)

Die Polizei konnte am Donnerstag (11. Juni 2026) ein in Langenfeld bei einem Einbruch entwendetes Auto in Köln orten und sicherstellen.

Folgendes war geschehen:

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bislang noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus am Grillenpfad in Reusrath eingebrochen. Hierbei stahlen sie auch die Fahrzeugschlüssel eines vor dem Haus geparkten VW T-Roc, mit welchem sie dann davonfuhren.

Als die Bewohner des Hauses am Donnerstagmorgen den Einbruch sowie den Diebstahl ihres Autos feststellten, alarmierten sie die Polizei. Zudem konnten die Eigentümer des Autos ihren Wagen dank einer Handy-App in Köln orten.

Die Langenfelder Polizei schaltete daraufhin Einsatzkräfte aus Köln ein, die den Wagen tatsächlich vor Ort auffinden konnten. Sie stellten das Auto sicher und ließen es abschleppen.

Der VW soll nun auf weitere Spuren untersucht werden, ehe er wieder an seine Eigentümer zurückgegeben wird.

Hinweise auf die Täter haben sich bei den eingeleiteten Ermittlungen bislang nicht ergeben. Deshalb fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht auf Donnerstag (11. Juni 2026) verdächtige Personen am Grillenpfad in Reusrath beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

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