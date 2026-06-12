Polizei Mettmann

POL-ME: Holzhütte angezündet: Polizei ermittelt - 2606052

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Erkrath (ots)

In Erkrath hat am Donnerstag (11. Juni 2026) ein bislang noch unbekannter Täter eine Holzhütte in einem Wald angezündet und hiermit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nun ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 21:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einer brennenden Holzhütte im Wald an der Straße "Gut Falkenberg" in Hochdahl gerufen. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass die Fassade sowie das Dach der Hütte brannten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, ehe die Polizei Ermittlungen zur Brandursache aufnahm.

Die Polizei geht davon aus, dass die Hütte vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Hinweise auf den oder die Täter ergaben sich bislang aber noch keine.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat am Donnerstagabend verdächtige Personen im Umfeld des Brandortes beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

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