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POL-ME: Nach Diebstahl aus Wohnung: Polizei stellt Tatverdächtige - 2606049

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Wülfrath (ots)

Am Donnerstag, 11. Juni 2026, stahlen zwei Männer aus einer Wohnung einer 93-Jährigen in Wülfrath-Rohdenhaus Bargeld. Einsatzkräfte der Polizei konnten zwei Tatverdächtige im Rahmen einer anschließenden Auseinandersetzung in der Wülfrather Innenstadt stellen. Sie nahmen die Männer mit kosovarischer und marokkanischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11:30 Uhr traf eine 93-Jährige vor ihrer Wohnung an der Flandersbacher Straße auf zwei Männer. Diese baten um ein Glas Wasser und betraten ungefragt die Wohnräume der Seniorin. Als sich einer der Männer in ihr Schlafzimmer begab, forderte die Frau die Männer umgehend auf, ihre Wohnung zu verlassen. Diese flohen anschließend in Richtung Wülfrath. Erst im Anschluss stellte die 93-Jährige den Diebstahl ihres Portemonnaies fest.

Alarmierte Einsatzkräfte leiteten ein Verfahren ein.

Nur kurze Zeit später kam es in der Wülfrather Innenstadt vor einem Kiosk an der Straße Am Diek zu einer Auseinandersetzung in dessen Folge zwei tatverdächtige Männer flohen. Polizistinnen und Polizisten stellten diese in einem Linienbus an der Bushaltestelle Bibelskirch an der Meiersberger Straße. Im Rahmen erster Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte, dass die Männer auch für den vorangegangenen Diebstahl zum Nachteil der Seniorin tatverdächtig sind.

Die Einsatzkräfte nahmen den 35-jährigen Kosovaren sowie den 21-jährigen Marokkaner vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache Velbert. Sie leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen die Männer ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

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