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POL-ME: Polizei stellt Fahrraddiebe auf frischer Tat - 2606051

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Monheim am Rhein (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass in der Nacht auf Freitag, 12. Juni 2026, die Polizei in Monheim am Rhein zwei 16 und 18 Jahre alte Tatverdächtige nach dem Diebstahl eines Fahrrades auf frischer Tat stellen konnte.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 1:20 Uhr alarmierte eine aufmerksame Anwohnerin an der Neustraße die Polizei, nachdem sie zwei junge Männer bei dem Diebstahl eines Fahrrades beobachtet hatte. Schnell eingetroffene Einsatzkräfte konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren in der Krischerstraße stellen.

Die jungen Männer führten jeweils ein Fahrrad und Aufbruchwerkzeug mit sich. Die Polizistinnen und Polizisten stellten beide Fahrräder wegen des Verdachts des Diebstahls sicher und nahmen die deutschen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden sie aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Sie müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

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