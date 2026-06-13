POL-ME: Verkehrsunfall: ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden - 2606055
Ratingen (ots)
Am Freitagmorgen, 12. Juni 2026, stießen in Ratingen-Schwarzbach zwei Autos zusammen. Bei dem Unfall wurde einer der Fahrer leicht verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 5:50 Uhr war ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem BMW 320i auf der Mettmanner Straße in Richtung Mettmann unterwegs. In Höhe der Einmündung Hasselbecker Straße wurde er von dem Opel Vectra eines 62-Jährigen erfasst, der beabsichtigte, links auf die Mettmanner Straße einzubiegen und den BMW zu spät wahrnahm.
Der 22-jährige BMW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und von alarmierten Rettungskräften vor Ort versorgt. Der 62-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt.
Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Mettmanner Straße in beide Richtungen.
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