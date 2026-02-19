Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch in Recyclinghof + Mehrere Fahrzeuge in Ossenheim geöffnet +

Giessen (ots)

Niddatal: Einbruch in Recyclinghof

Gegen Mitternacht verschafften sich Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag (19.02.2026) Zutritt zum Gelände des Recyclinghofs in Ilbenstadt. Dort brachen sie die Tür des Hauptgebäudes auf. Was genau die Täter erbeuteten, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Polizeistation Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Mehrere Fahrzeuge in Ossenheim geöffnet

Im Zeitraum zwischen Dienstag (17.02.2026), 20:30 Uhr und Mittwoch (18.02.2026), 04:15 Uhr öffneten und durchsuchten Unbekannte in Ossenheim zehn Autos. Die Fahrzeuge parkten in der Höhenstraße, "Zur Lohmühle", in der Florstädter Straße, "Hinter'm Alten Ort", in der Richard-Musch-Straße, im Bachseifenweg, der Forsthausstraße und der Nieder-Wöllstädter Straße. In keinem der Fälle entstand Sachschaden. Zumindest manche dieser Autos waren unverschlossen. Nicht in jedem Fahrzeug wurden die Täter fündig, ließen aber dennoch unter anderem einen Laptop, Zigaretten, Bargeld und eine Sonnenbrille mitgehen. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen. Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Gegenstände, die von außen sichtbar sind, wie zum Beispiel Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell