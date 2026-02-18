Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Betrunken Unfall gebaut + Von Unfallstelle abgehauen +

Giessen (ots)

--

Solms-Oberndorf: Benz kracht in geparkte Pkw-

Mehrere beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtunfallschaden von mindestens 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich heute am frühen Morgen (18. Februar) gegen 3.40 Uhr in der Braunfelser Straße ereignete.

Ein 21-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Mercedes-Benz von Solms nach Oberndorf, als er in Höhe der Hausnummer 68 die Kontrolle über seine B-Klasse verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf prallte er gegen drei am Straßenrand geparkte Pkw, an denen Sachschaden entstand. Da der Unfallfahrer offenbar Alkohol konsumiert hatte, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Der 21-Jährige musste mit auf die Wache, wo eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt folgte. Sowohl der Benz als auch eines der beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auf den Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu.

Solms-Oberndorf: Rollerfahrer flüchtet nach Auffahrunfall -

Ein 46-jähriger Opelfahrer war am Dienstagmorgen (17. Februar), gegen 7.50 Uhr, auf der Braunfelser Straße in Richtung Oberndorfer Straße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein Mann auf einem Motorroller. In Höhe der Hausnummer 33 musste der Auto-Fahrer seinen grauen Opel Astra abbremsen, woraufhin der Rollerfahrer auf den Pkw auffuhr. Unter dem Vorwand, seinen Roller auf den Gehweg schieben zu wollen, machte sich der Biker aus dem Staub - er fuhr in Richtung Lessingstraße davon, ohne seine Personalien mit dem Opelfahrer auszutauschen. Den Blechschaden an dem Astra schätzt die Polizei auf knapp 2.000 Euro. Auch der Roller muss erhebliche Beschädigungen an der Front aufweisen. Teile der Verkleidung blieben an der Unfallstelle zurück. Zudem verlor der flüchtige Unfallfahrer einen Handschuh. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachteten und Angaben zum flüchtigen Rollerfahrer machen können, sich bei der Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu melden.

Alisa Jockel, Pressesprecherin

