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POL-ME: Mehrere Autos aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise - 2606060

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Haan (ots)

In der Nacht auf Samstag, 13. Juni 2026, brachen noch unbekannte Täterinnen oder Täter in Haan 14 Autos auf. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Ein 50-jähriger Haaner parkte in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr seinen blauen VW Caravelle auf einem Parkstreifen an der "Landstraße" in Höhe der Hausnummer 16. Als er gegen 5:30 Uhr zurückkam, bemerkte er, dass die Seitenscheiben seines Autos eingeschlagen worden waren. Augenscheinlich wurde nichts entwendet.

Der Haaner bemerkte, dass auch weitere Autos eingeschlagene Scheiben aufwiesen und rief die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten insgesamt 14 aufgebrochene Autos feststellen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen jeweils bei wenigen hundert Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der "Landstraße" etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Haan unter 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

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