POL-ME: 14-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2606064
Velbert (ots)
Am Montag, 15. Juni 2026, wurde ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer in Velbert bei einem Alleinunfall schwer verletzt.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 20 Uhr befuhr der 14-Jährige mit einem E-Scooter den PanoramaRadweg. In Höhe der Bismarckstraße verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Roller und stürzte.
Hierbei wurde der Velberter schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
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