Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Frau von Radfahrer verletzt worden - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am 31.05.2026 gegen die Mittagszeit soll eine Lübeckerin beim Nordic Walking am Geniner Ufer von einem vorbeifahrenden Radfahrer getreten und dadurch hingefallen sein. Die Frau hätte sich durch den Vorfall verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht nach Zeugen.

Etwa gegen 13.20 Uhr am Sonntag war eine 61-jährige Nordic Walkerin aus St. Lorenz am Geniner Ufer im Stadtteil St. Jürgen in Richtung Possehlbrücke unterwegs. Die Frau wäre nach der Eisenbahnbrücke mehreren Fahrradfahrern ausgewichen, indem sie auf dem schmalen Weg nach rechts getreten wäre. Kurz danach wäre ein weiterer Radfahrer gekommen, dem sie ebenfalls den Weg frei gemacht hätte. Im Vorbeifahren soll der Mann sie beschimpft und ihr gegen den linken Oberarm getreten haben, so dass die Walkerin nach rechts in die Böschung gefallen wäre. Die Frau wurde leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Der Radfahrer soll einen dunklen Bart und dunkle Haare gehabt haben, die an den Seiten sehr kurz gewesen wären. Er hätte ein auffälliges, schwarzes Oberteil mit dem Aufdruck einer goldenen Krone auf dem Rücken getragen.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0451/131 7400 zu melden.

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