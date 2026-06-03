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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt
E-Scooter-Fahrer bei Alleinunfall verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (02.06.2026) kam es in der Lübecker Innenstadt zu einem Unfall mit einem E-Scooter. Ein 20-jähriger Mann stürzte und zog sich Kopfverletzungen zu.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhrt ein 20-jähriger Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg gegen 20:00 Uhr mit einem Leih-E-Scooter die Kanalstraße. An einer Ampelanlage wollte er die Straße überqueren, als er offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und alleinbeteiligt zu Boden stürzte.

Der junge Mann fiel dabei auf den Kopf und verletzte sich. Ein Passant bemerkte den Unfall und informierte Rettungsdienst und Polizei. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde der 20-Jährige in ein Lübecker Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf eine Einnahme von Alkohol, Drogen oder Medikamenten durch den Fahrer. Die Klärung der genauen Unfallursache ist Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Jagelle - Pressesprecher
Telefon: 0451-131-2005
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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