Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Zwei Männer bei Streit auf Grundstück verletzt - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Lübeck (ots)

Am Freitagvormittag (29.05.2026) gerieten zwei Männer auf einem Grundstück in der Schönböckener Hauptstraße im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen Stichwerkzeuge zum Einsatz gekommen sein. Beide involvierte Personen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten ein 28-jähriger syrischer Staatsangehöriger und ein 47-jähriger Mann mit deutsch-irakischer Staatsangehörigkeit im Rahmen gewerblicher Gartenpflegearbeiten auf einem Grundstück in der Schönböckener Hauptstraße in Streit.

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll es zum Einsatz eines oder mehrerer Stichwerkzeuge gekommen sein. Dabei erlitten beide Männer Verletzungen. Der 47-Jährige zog sich nach aktuellem Kenntnisstand potentiell schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und alarmierten die Polizei.

Polizei und Rettungsdienst begaben sich daraufhin zum Einsatzort. Die beiden verletzten Männer konnten vor Ort angetroffen werden. Sie waren ansprechbar, wurden zunächst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht für keinen der Beteiligten Lebensgefahr.

Zusätzlich waren Kräfte der Kriminalpolizei eingesetzt, um Spuren am Tatort zu sichern. Die Ermittler stellten unter anderem Beweismittel sicher, deren Untersuchung und Auswertung derzeit noch andauert.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Lübeck ermitteln wegen des Anfangsverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Hintergründe der Tat sowie die genauen Umstände der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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