Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Jürgen

Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in einem Linienbus: Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Donnerstagabend (28.05.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in einem Linienbus in Lübeck St. Jürgen. Die unbekannten Täterinnen konnten von der Polizei nicht angetroffen werden. Die Polizeistation Hüxtertor sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat und den Täterinnen machen können.

Gegen 20:50 Uhr befuhr die Buslinie 30 die Falkenstraße in Lübeck St. Jürgen stadteinwärts. Laut Angaben einer Zeugin sei es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei weiblichen Fahrgästen gekommen. Dieser Streit sei in einer körperlichen Auseinandersetzung eskaliert. Die Frauen hätten sich gegenseitig ein Smartphone aus der Hand gerissen und folglich aufeinander eingeschlagen. Die Auseinandersetzung habe durch den Busfahrer beendet werden können.

Eine der unbekannten Täterinnen (südeuropäischer Phänotyp) habe an der Haltestelle "Krähenteich" den Bus verlassen. Die andere Frau habe ihre Fahrt fortgesetzt. Die Täterinnen konnten durch alarmierte Beamte des 1. Polizeireviers nicht angetroffen werden. Die Zeugin verließ in der Innenstadt den Bus und suchte das 1. Polizeirevier zur Anzeigenerstattung auf.

Nach den Angaben der Zeugin können die Täterinnen wie folgt beschrieben werden: Eine der beiden Frauen (südeuropäischer Phänotyp) habe eine hell-beige Jacke, einen rosa-braunen Rock und weißen Turnschuhen getragen. Ihr Haar sei durch ein helles Kopftuch verdeckt gewesen. Die andere Frau (europäischer Phänotyp) sei ca. 50 Jahre alt gewesen und von normaler Statur. Sie sei mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen und habe dunkelblondes nackenlanges Haar gehabt. Weitere Angaben zu den Personenbeschreibungen liegen nicht vor.

Die zuständige Polizeistation Hüxtertor hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen, insbesondere Fahrgäste des Busses, die das Geschehen beobachtet haben und weitere Angaben zur Tat und den Täterinnen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0451-1317460 oder per E-Mail unter luebeck.pst-hx@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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