Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH- Grömitz

Einbruch in Eiscafé - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.05.2026) ereignete sich in Grömitz ein Einbruch in ein Eiscafè. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude in der Fußgängerzone ein. Eiscréme entwendeten sie nicht, jedoch verursachten sie bei dem Einbruch Sachschaden und gelangten an Bargeld. Die Kriminalpolizei in Neustadt ermittelt jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde das betroffene Eiscafé in der Kirchenstraße am Mittwochabend um 21.00 Uhr unbeschädigt verlassen, am Donnerstagmorgen um 10.30 Uhr stellten die Geschädigten den Einbruch in das Gebäude fest.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen suchen die Beamten der Kriminalpolizei Neustadt/ Holstein Zeugen, denen in der Nacht zu Donnerstag im Nahbereich des Eiscafés und dem erweiterten Bereich der Fußgängerzone rund um die Kirchenstraße und die Wicheldorfstraße verdächtige Personen aufgefallen sind oder die in Tatortnähe verdächtige Geräusche zur Nachtzeit wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt/ Holstein unter der Telefonnummer 04561-6150 entgegen.

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