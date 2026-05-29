Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Timmendorfer Strand/Ostholstein Mann verunglückt beim Schwimmen

Lübeck (ots)

Donnerstagabend (28.05.2026) geriet ein Schwimmer in Timmendorfer Strand in Not und wurde von seinem Bekannten aus dem Wasser geholt. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann anschließend in ein Krankenhaus.

Gemeinsam mit Rettungskräften der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes wurde die Polizei am Donnerstag gegen 19.30 Uhr zu einem Badeunfall in Timmendorfer Strand gerufen.

Beim Strandzugang 25 wäre ein 30-Jähriger Mann aus Bayern in Not geraten. Sein Bekannter hätte ihn aus dem Wasser geholt und eine andere Strandbesucherin über Notruf Hilfe geholt. Der Verunglückte soll mit seinem Begleiter am Strand Alkohol getrunken haben, bevor er ins Wasser gegangen wäre.

Der Rettungsdienst brachte den Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Ärzte dort schätzen den Zustand des 30-Jährigen als lebensbedrohlich ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell