Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Unbekannte Täter beschädigen mehrere Bushaltestellenunterstände: Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.05.2026) kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Bushaltestellen im Lübecker Stadtteil St. Gertrud. Der oder die Täter beschädigten die Glasscheiben dreier Bushaltestellenunterstände. Die Polizeistation Lübeck Eichholz ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Um 06:45 Uhr wurden Polizeibeamte des 3. Polizeireviers von zuständigen Mitarbeitern in die Brandenbaumer Landstraße aufgrund dreier beschädigter Bushaltestellenunterstände alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass mehrere Glasflächenelemente der drei Bushaltestellenunterstände großflächig beschädigt waren. Um eine Gefährdung von Fahrgästen und Passanten auszuschließen, hatten die Mitarbeiter des geschädigten Unternehmens bereits mit den Aufräumarbeiten begonnen. Den Zeugenangaben nach, sollen die Glasscheiben mehrere Löcher aufgewiesen haben.

Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Ermittlungen, suchen die Beamten der Polizeistation Eichholz Zeugen, denen am 28.05.2026 zwischen 00:10 und 05:30 Uhr verdächtige Personen oder auch Geräusche in der Brandenbaumer Landstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeistation Eichholz unter der Telefonnummer 0451-1317360 oder per E-Mail unter eichholz.pst@polizei.landsh.de entgegen.

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