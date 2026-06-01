Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Gemeinsame Verkehrskontrolle am Verteilerkreis am Lindenplatz

Lübeck (ots)

Am Donnerstagvormittag (28.05.2026) kontrollierten Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers und des Kommunalen Ordnungsdienstes der Hansestadt Lübeck Kraftfahrzeugführer und Radfahrer am Verteilerkreis am Lindenplatz und in angrenzenden Bereichen. Insgesamt wurden 33 Verstöße nach der Straßenverkehrsordnung geahndet und vier mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Darüber hinaus registrierten die Einsatzkräfte zwei Straftaten.

Von 10:00 bis 11:45 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers und der Polizeistation Buntekuh 31 Radfahrende und acht Kraftfahrzeuge im Bereich des Verteilerkreises am Lindenplatz und in umliegenden Straßen. Insgesamt ahndeten die Beamten in 25 Fällen eine falsche Fahrbahnbenutzung durch Radfahrende. Dabei nutzten die Betroffenen unter anderem unzulässigerweise den Gehweg oder den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zudem stellten sie jeweils zwei Handyverstöße bei Radfahrenden sowie Kraftfahrzeugführenden fest. Darüber hinaus leiteten die Beamten der Polizeistation Buntekuh und des 2. Polizeireviers Lübeck Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Die gemeinsamen Kontrollen der Polizei und des Ordnungsamtes erfolgen in einem regelmäßigen Rhythmus. Ziel ist es, die Anzahl von Radfahrunfällen langfristig zu senken, insbesondere vor dem Hintergrund gesteigerter Unfälle unter Beteiligung von Pedelecs im Jahr 2025.

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