Polizeidirektion Lübeck

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Gebäudebrand neben ehemaliger Tennisanlage - Kriminalpolizei prüft Verdacht der Brandstiftung

Lübeck (ots)

Am Freitagabend (29.05.2026) zerstörte ein Feuer ein leerstehendes Gebäude neben einer ehemaligen Tennisanlage in Lübeck Eichholz. Menschen wurden nicht verletzt, das als Lagerraum genutzte ehemalige Vereinsheim ist aufgrund der umfangreichen Brandschäden jedoch nicht mehr nutzbar. Nach Auswertung von Spuren und Hinweisen ermittelt die Lübecker Kriminalpolizei jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen.

Gegen 18:30 Uhr bemerkte ein Zeuge eine starke Rauchentwicklung und Flammen in der Guerickestraße. Daraufhin informierte er umgehend Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein nicht mehr genutztes leerstehendes Gebäude neben der ehemaligen Tennisanlage brannte.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf Wald und Vegetation verhindern. Das Gebäude an sich brannte nahezu vollständig aus. Die Schadenshöhe beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf etwa 10.000 Euro.

Nach Inaugenscheinnahme des inzwischen abgekühlten Brandobjektes und Auswertung von Spuren und Hinweisen besteht der Anfangsverdacht der Brandstiftung. Deswegen suchen die Ermittler des Kommissariats 11 der Lübecker Kriminalpolizei Zeugen, denen ab dem späten Freitagnachmittag verdächtige Personen in der Nähe der ehemaligen Tennisanlage an der Guerickestraße sowie dem Parkgelände nahe der Benzstraße und im Bereich der Gutenbergstraße oder Brandenbaumer Landstraße aufgefallen sind.

Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

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