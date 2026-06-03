Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Kücknitz

LKW entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Bundesstraße 75 unterwegs

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (03.06.2026) stoppten Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz den Fahrer eines Sattelgespanns. Der Mann kam den Polizisten mit seinem LKW samt Anhänger entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Bundesstraße 75 in Höhe Lübeck Kücknitz entgegen. Alkohol oder Betäubungsmittel hatte der Fahrer nicht konsumiert. Er nutzte die falsche Fahrtrichtung nach ersten Erkenntnissen versehentlich, weil er sich nach seinem Navigationsgerät gerichtet hatte.

Gegen 02:15 Uhr befuhren die Beamten des Autobahnreviers Scharbeutz die Bundesstraße 75 in Richtung Travemünde. In Höhe der Abfahrt Lübeck Kücknitz kam ihnen auf der linken Fahrspur aus Richtung Travemünde der 62 Jahre alte Fahrer mit seinem Mercedes Actros samt Auflieger entgegen.

Die Polizisten schalteten das Blaulicht und den Warnblinker ein. Auf die Anhaltesignale reagierte der Mann (Staatsangehörigkeit: Ukrainisch) sofort und stoppte seinen LKW. Über die Abfahrt Lübeck Kücknitz lotsten ihn die Beamten zwecks Kontrolle zu einem Parkplatz in der Solmitzstraße.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung war der Fahrer vollständig verkehrstüchtig, hatte keinen Alkohol und auch keine Betäubungsmittel konsumiert. Ursprünglich wollte der Mann mit seinem Sattelzuggespann vom Skandinavienkai auf die Fähre in Richtung Schweden fahren. Weil die Zufahrt jedoch geschlossen war, soll er sich anschließend nach seinem Navigationsgerät gerichtet haben und so in falscher Fahrtrichtung auf die Bundesstraße 75 in Richtung Lübeck gefahren sein. Nach Feststellung der Polizeibeamten wich ein Sattelzug dem falsch fahrenden Gespann aus.

Gegen den 62 Jahre alte LKW-Fahrer leiteten die Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Weitere Verkehrsteilnehmer, die in der Nacht zu Mittwoch auf der B75 durch den Falschfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lübeck Kücknitz unter der Telefonnummer 0451-131 7300 zu melden.

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