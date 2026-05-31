Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Schwerer Verkehrsunfall in Böblingen

Böblingen (ots)

In der Nacht auf Sonntag gegen 23:15 Uhr wurde die Feuerwehr Böblingen zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Herrenberger Straße gerufen. Auf der sogenannten "Tierheimkreuzung" an der Anschlussstelle zur B464 verunfallten drei Pkw; insgesamt wurden sieben Personen verletzt.

Eine Person, die sich beim Eintreffen der Feuerwehr noch in einem überschlagenen Pkw befand und eingeschlossen war, wurde von der Feuerwehr mit technischem Gerät gerettet. Die verletzten Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Versorgung in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Im weiteren Einsatzverlauf unterstützte die Feuerwehr die Polizei und den Rettungsdienst bei ihren Maßnahmen und stellte den Brandschutz sicher. Mit der Wärmebildkamera einer Drohne wurde die Einsatzstelle aus der Luft nach möglichen weiteren verletzten Personen abgesucht.

Die Feuerwehr Böblingen war mit drei Hilfeleistungslöschfahrzeugen, einem Wechselladerfahrzeug mit Spezialausrüstung für Verkehrsunfälle sowie mehreren Führungsfahrzeugen im Einsatz. Neben zahlreichen Fahrzeugen des Rettungsdienstes war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell