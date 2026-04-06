Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Abschlussmeldung Gebäudebrand Böblingen-Dagersheim

Böblingen (ots)

Der Einsatz in der Mühlgasse in Böblingen Dagersheim konnte nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort am Karfreitag den 03.04.2026 gegen 21:15 Uhr, also nach 30 ½ Stunden, beendet werden. Nachdem die komplette Holzfaserdämmung im vom Brand beaufschlagten Bereich aufwendig entfernt worden war, wurde diese ausgiebig gewässert und zu einem Ablageplatz transportiert. Der betroffene Dachstuhl wurde mittels Planen abgedeckt, um einen Witterungsschutz herzustellen. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle den Eigentümern übergeben.

Am 04.04.2026 gegen 12:00 Uhr musste die Feuerwehr Böblingen nochmals zum Ablageplatz ausrücken, um erneut aufgeflammte Dämmplatten abzulöschen, nach ca. einer Stunde waren die Maßnahmen beendet.

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