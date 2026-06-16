Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606071

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Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein ---

In Monheim am Rhein stellte am Sonntag (14. Juni 2026) gegen 14:5ß Uhr die Halterin eines Nissan Qashqai frische Unfallschäden an der Fahrertür ihres Autos fest. Dieses hatte sie am gleichen Tag gegen 12:15 Uhr an der Bernauer Straße auf Höhe der Hausnummer 4 ordnungsgemäß abgestellt. Der Verursacher des Schadens, der sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf eine Summe von rund 1.500 Euro beläuft, entfernte sich, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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