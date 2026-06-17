Polizei Mettmann

POL-ME: 92-Jähriger von falschen Handwerkern bestohlen - 2606073

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Ratingen (ots)

Am Dienstag, 16. Mai 2026, stahlen zwei falsche Handwerker aus der Wohnung eines 92-Jährigen in Ratingen-Lintorf sein Portemonnaie. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 15:30 Uhr klopfte es an der Wohnungstür des 92-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "An den alten Dieken". Zwei Männer gaben vor, dass sie Handwerker seien und die Rohrleitungen überprüfen müssten und betraten die Wohnung. Einer der Täter lenkte den Senior ab, während der andere sein Portemonnaie entwendete. Danach verließen sie das Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung. Als dem Ratinger der Diebstahl auffiel, alarmierte er richtigerweise die Polizei.

Der Senior beschreibt die Täter folgendermaßen:

1. Täter

- ungefähr 1,65 Meter groß - circa 30 Jahre alt - europäisches Erscheinungsbild - sprach akzentfrei Deutsch - trug eine Jeans

2. Täter

- ungefähr 1,90 Meter groß - circa 30 Jahre alt - lange braune Haare - europäisches Erscheinungsbild

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges an der Straße "An den alten Dieken" beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter 02102 9981-6210 entgegen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und möchte den Fall erneut zum Anlass nehmen, um vor der Masche zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis. Doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Verwandten, Freundinnen oder Freunden oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

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