Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2606076

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Velbert / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Mittwoch, 17. Juni 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 21:30 und 3:30 Uhr in ein Café an der Friedrichstraße in Höhe der Schloßstrasse in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und entwendeten eine geringe Summe Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Dienstag, 16. Juni 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17:30 und 18:15 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Klopstockweg in Langenfeld-Immigrath. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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