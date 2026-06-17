Polizei Mettmann

POL-ME: 89-Jähriger um EC-Karte und Geld betrogen

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Heiligenhaus (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag, 16. Juni 2026, einen 89-jährigen Senior in Heiligenhaus in seiner Wohnung um eine EC-Karte und Geld betrogen. Die Polizei nutzt den aktuellen Fall, um erneut vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Folgendes war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12 Uhr wurde der 89-Jährige von einem Unbekannten angerufen, der sich als Mitarbeiter seiner Bank ausgab und ihn in ein Gespräch verwickelte. Anschließend erschien ein Mann an seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Nordring. Der Abholer gab vor, seine EC-Karte wegen eines vermeintlichen Betrugs überprüfen zu müssen und nahm diese an sich. Später stellte der Senior fest, dass ein niedriger vierstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht wurde.

Der Heiligenhauser kann den unbekannten Abholer wie folgt beschreiben:

- circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß - schmale Statur - hatte schwarze Haare - trug einen Vollbart - südeuropäisches Erscheinungsbild - war komplett schwarz gekleidet

Die Polizei ermittelt und fragt: Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Abholer geben? Die Wache in Heiligenhaus ist jederzeit unter der Nummer 02056 9312-6150 erreichbar.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeitende von Banken rufen Sie nie an, erfragen persönliche Daten zu Ihren Konten oder erscheinen vor Ihrer Wohnungstür. Melden Sie sich im Zweifel bei Verwandten oder Nachbarinnen oder Nachbarn oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

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