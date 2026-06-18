Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2606079

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Mettmann/ Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben sich am Mittwoch, 17. Juni 2026, zwischen 15 Uhr und 18 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus in der Uhlandstraße verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten sie die Terrassentür sowie ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume delikttypisch nach Wertsachen. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Montag, 16. Juni 2026, 13 Uhr, und Mittwoch, 17. Juni 2026, 7.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täterinnen oder Täter erfolglos versucht, gewaltsam mehrere Zugänge zu einem Wohn- und Geschäftshaus am Lerchenweg aufzubrechen. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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